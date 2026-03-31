Blitz della Polizia Locale contro lo spaccio in un parco pubblico: minorenne nei guai

Blitz della Polizia Locale nel fine settimana presso il parco Robinson di Schio, luogo di costante frequentazione da parte di adolescenti ed oggetto di particolare attenzione negli ultimi con diversi controlli, dopo ripetute segnalazioni di residenti e frequentatori del parco, che lamentavano schiamazzi anche a tarda ora ed episodi d’abbandono di piccoli rifiuti e degrado.

Nell’attività coordinata dagli Uffici della Polizia Giudiziaria del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino, a cadere nelle maglie dei controlli un giovane minore i cui movimenti erano seguiti da tempo, che alla vista degli Agenti ha nascosto tra gli arredi dell’area verde un involucro subito recuperato. Un notevole quantitativo di poco inferiore a grammi 150 di hashish (un panetto integro e porzione di un secondo panetto). Spacciandolo, avrebbe fruttato un corrispettivo di oltre duemila euro.

Il sedicenne è stato denunciato al Tribunale per i Minorenni di Venezia, già noto agli Agenti a seguito di indagini inerenti reati d’altra specie sempre consumati – negli ultimi mesi – nel territorio di Schio.