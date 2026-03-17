Quadrilatero, Campo Marzo e Stanga: blitz anti-droga. Due denunce per spaccio, sequestrato un coltello di 10 centimetri

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado urbano da parte del settore operativo di polizia giudiziaria della polizia Locale di Vicenza. Nel corso dell’ultima settimana, il Nucleo operativo specialistico (Nos), con il supporto della Squadra Antidegrado, ha condotto intensi controlli nelle aree del Quadrilatero, di Campo Marzo e della Stanga. L’attività rientra tra le azioni rafforzate di controllo del territorio, anche alla luce delle recenti normative sulla sicurezza urbana.L’operazione ha portato a risultati significativi: 11 segnalazioni alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale; due denunce all’autorità giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti; una denuncia per porto abusivo di arma da taglio.«L’operazione condotta dalla polizia locale dimostra in modo concreto la determinazione dell’amministrazione nel presidiare il territorio e contrastare ogni forma di illegalità non solo in centro storico ma anche nei quartieri – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – Il nostro impegno per la sicurezza urbana è costante e si traduce in azioni mirate, coordinate e sempre più efficaci, a tutela dei cittadini».La polizia locale di Vicenza conferma che i controlli proseguiranno con continuità, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a fenomeni di traffico e spaccio di stupefacenti e di degrado urbano, sia mediante la preziosa attività messa in campo dagli specialisti del Nos, sia con l’impiego quotidiano degli equipaggi su strada della Squadra Antidegrado e dell’Unità cinofila antidroga.«I risultati conseguiti sono il frutto di un lavoro quotidiano, strutturato e sinergico tra le diverse unità operative. – conferma il comandante della polizia locale Massimo Parolin – L’attività del Nos e della Squadra Antidegrado proseguirà senza interruzioni, con controlli mirati e presenza costante sul territorio, per contrastare lo spaccio su strada e prevenire situazioni di degrado e insicurezza, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e tutelare la vivibilità dei quartieri».Nel dettaglio, i controlli effettuati nel Quadrilatero hanno consentito l’identificazione di circa venti persone, otto delle quali trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e conseguentemente segnalate alla Prefettura.In uno dei controlli effettuati, il personale del Nos ha sorpreso due persone che si “scambiavano” sostanza stupefacente. L’intervento immediato del personale in borghese del Nos e di quello in divisa dell’antidegrado, ha permesso di fermare entrambi i soggetti, uno straniero e un italiano. Lo straniero è stato deferito all’Ag per il reato di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’italiano è stato segnalato alla Prefettura in qualità di acquirente.Particolare rilievo assume anche un intervento effettuato nella “zona rossa”, dove un giovane è stato trovato in possesso sia di sostanze stupefacenti sia di un coltello con lama superiore ai limiti consentiti.

In via Gorizia, le pattuglie della Squadra Antidegrado e del Nos hanno fermato per un controllo un giovane che, alla vista del personale in divisa, ha cercato di defilarsi. Il controllo ha permesso di rinvenire eroina e crack e un coltello con lama affilata e a punta di lunghezza pari a 10 cm. Accompagnato al distaccamento “Campo Marzo”, il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria per il nuovo reato previsto dall’ultimo Decreto Sicurezza varato il 26 febbraio 2026, ovvero porto senza giustificato motivo di arma da taglio con lama superiore a 8 cm. Il giovane è stato anche segnalato alla Prefettura per eventuali provvedimenti sui documenti così come previsto dalla nuova normativa, nonché perché sorpreso con sostanza stupefacente per uso personale Il coltello è stato sottoposto a sequestro penale.Ulteriori interventi effettuati alla Stanga, anche a seguito di segnalazioni dei residenti, hanno portato ad individuare un giovane che si aggirava in quartiere con fare sospetto. Mentre il personale in borghese del Nos ha cercato di fermarlo, l’individuo ha tentato la fuga cercando di disfarsi di due “ovuli” di hashish del peso superiore a 21 grammi. La quantità e la modalità di confezionamento dello stupefacente trovato in suo possesso gli avrebbe fatto ricavare 44 dosi singole che immesse sulla piazza di spaccio avrebbero portato a circa 450 euro di profitto. Per questo il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la droga sottoposta a sequestro penale.