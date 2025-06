Veneto – Tragedia sul Piave: bimba di 10 anni annega sotto gli occhi dei genitori (video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

PEDEROBBA (TREVISO) – Una bambina di 10 anni è annegata nel pomeriggio di domenica 29 giugno nel fiume Piave, nella frazione di San Giorgio di Pederobba, mentre faceva il bagno con i fratelli. La piccola, Adna Islamad, di origine macedone, si trovava con la famiglia in una spiaggetta molto frequentata, nei pressi del cementificio Rossi (continua)

Intorno alle 16, mentre era in acqua con i fratelli, è stata improvvisamente trascinata via dalla corrente, che l’ha risucchiata facendola sparire in pochi istanti. I genitori, che la osservavano dalla riva, hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una ventina di uomini dalle sedi di Montebelluna e Treviso, con l’ausilio dell’elicottero del reparto volo di Venezia, dei sommozzatori e dei droni.

Le operazioni di ricerca sono state rese complicate dalle forti correnti e dal fondale irregolare. Dopo circa due ore, verso le 18.30, i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo senza vita della bambina, rimasto incastrato tra i massi del letto del Piave. Il medico del Suem 118 ha potuto solo constatarne il decesso.

Si tratta della seconda tragedia nel giro di pochi giorni nel Piave trevigiano: lo scorso 18 giugno, a Fagarè, aveva perso la vita un 21enne venezuelano residente nel Pordenonese, scomparso dopo essersi tuffato con un amico.

Nella stessa giornata di oggi, si è registrato anche un altro annegamento in mare a Margherita di Savoia (BT): un uomo di 49 anni è deceduto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre faceva il bagno.