Tragedia sul Piave: 15enne muore travolta da un masso mentre scatta un selfie con le amiche

Doveva essere una giornata spensierata lungo le sponde del Piave, al Cesana Beach di Lentiai, nel comune di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno. Si è trasformata invece in una tragedia: una ragazza di 15 anni, residente in zona, è morta dopo essere stata colpita da una frana mentre si trovava con due amiche nei pressi del vecchio ponte.

Il selfie e l’improvvisa frana

Secondo le prime ricostruzioni, le tre adolescenti si erano arrampicate su un pendio per scattarsi dei selfie da un punto panoramico. Ma il terreno, instabile e friabile, ha improvvisamente ceduto, provocando il distacco di terriccio e massi. Uno di questi, di grosse dimensioni, ha travolto la 15enne, colpendola in pieno e schiacciandola.

Immediato l’intervento dei soccorritori del Suem 118, giunti anche con mezzi fluviali. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la giovane, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.

Ferita un’altra ragazza, illesa la terza

Una delle due amiche, 16 anni, anch’essa di Borgo Valbelluna, è rimasta ferita, riportando diverse fratture. È stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. Illesa, invece, la terza ragazza del gruppo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Belluno, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.