Veneto – Molesta una ragazza sul bus: denunciato

La polizia ha denunciato sabato mattina a Padova un 22enne per violenza sessuale ai danni di una 17enne. La ragazza, salita su un autobus di linea urbana in corso Milano, aveva riconosciuto il giovane che il giorno prima, sullo stesso mezzo, l’aveva insistentemente molestata e ha allertato il 113. Gli agenti della Sezione volanti hanno fermato il giovane, un cittadino pachistano richiedente asilo, e ricostruito quanto accaduto. Venerdì 14 mattina, intorno alle 7.20, la studentessa era salita sull’autobus per andare a scuola.Alla fermata successiva era salito il 22enne che si era posizionato dietro di lei e, dopo averla cinta alle spalle, l’aveva palpeggiata ripetutamente tentando insistentemente un approccio. La giovane era riuscita a scendere alla fermata successiva allontanandosi di corsa. Il giovane è stato indagato per violenza sessuale dalla Procura di Padova. Il questore Marco Odorisio ha emesso un Daspo urbano con cui è stato disposto nei confronti del giovane il divieto di accesso per due anni alle aree interne delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale. Il questore ha inoltre attivato l’Ufficio immigrazione per la segnalazione alla Commissione territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale ai fini del rigetto dell’istanza presentata. La polizia sta svolgendo ulteriori approfondimenti per riscontrare un eventuale coinvolgimento del 22enne in altri analoghi episodi di aggressioni a sfondo sessuale. ANSA VENETO