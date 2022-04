VENETO – Tragedia in casa: muore schiacciato dalla sua auto nel garage

Giovedì pomeriggio, in Lessinia, nel Veronese, un uomo ha perso la vita a seguito di un tragico incidente. Secondo quanto stabilito dalle forze dell’ordine, il classe ’68 G.R., originario di Novara, ma residente a Cerro Veronese, si trovava nel suo box auto in via Grotte delle Fate, mentre faceva manutenzione sulla propria auto. Accidentalmente, avrebbe causato il movimento del proprio mezzo, che l’ha schiacciato contro il muro del garage. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri, per gli accertamenti del caso; mentre i pompieri sono tornati indietro a metà strada, quando avvisati che non servisse il loro aiuto.