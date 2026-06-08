Veneto – Sparo nel parcheggio tra kebab e sala slot: ferito un 30enne, indagini su un 17enne

Un colpo di pistola esploso nella notte ha ferito un uomo di 30 anni a Bussolengo. L’episodio è avvenuto attorno all’una di domenica 7 giugno nel parcheggio dell’Hotel Krystal, in un’area compresa tra una sala slot e un locale che vende kebab.

Secondo le prime informazioni, il trentenne, residente nel Veronese, sarebbe stato raggiunto di striscio da un proiettile a una gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasferito l’uomo all’ospedale di Borgo Trento, a Verona. Le sue condizioni non sono risultate gravi e, dopo le cure del caso, è stato dimesso.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e cercando di chiarire le ragioni che hanno portato al ferimento. Tra i sospettati figura un giovane straniero di 17 anni, sul cui ruolo sono in corso gli accertamenti degli investigatori.

L’episodio, avvenuto in una zona frequentata anche nelle ore notturne, ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nell’area. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze ed eventuali immagini di videosorveglianza utili a fare piena luce sui fatti.