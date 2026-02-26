Veneto – Scontro in A4: 2 feriti (FOTO)

Intorno alle 19 di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti sull’autostrada A4, poco dopo il casello di Verona Sud in direzione Venezia, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

I Vigili hanno operato congiuntamente al personale sanitario del Suem118 per soccorrere una persona rimasta incastrata all’interno della propria vettura, rovesciata a seguito dell’impatto. Una volta estricata la persona è stata affidata alle cure dei sanitari. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso, si è resa necessaria la temporanea chiusura del tratto autostradale interessato, con conseguenti forti rallentamenti alla circolazione.

Sul posto personale della Polizia Stradale ed ausiliari viabilità della A4.