Veneto – Schianto all’alba tra moto e furgone: muore centauro di 37 anni, è la terza vittima in due giorni

Ancora sangue sulle strade della Marca trevigiana. Un motociclista di 37 anni, S.M., ha perso la vita nella mattinata di lunedì 8 giugno in un violento incidente avvenuto a Riese Pio X.

La tragedia si è consumata poco dopo le 7.30 in via Balegante. Per cause in corso di accertamento, la moto condotta dal 37enne si è scontrata con un furgone Mercedes che stava percorrendo la stessa arteria. L’impatto è stato particolarmente violento e il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente l’elisoccorso Leone 1, un’ambulanza del Suem 118, i carabinieri di Riese Pio X e la polizia locale, incaricata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il centauro, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità lungo via Balegante durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Con questa tragedia sale a tre il numero dei motociclisti trevigiani morti nell’arco di appena due giorni. Nella notte tra sabato e domenica aveva perso la vita il 60enne Renato Perin, residente a Fanzolo di Vedelago, in un incidente avvenuto a Caselle d’Altivole. Domenica pomeriggio era invece deceduto il 35enne Giacomo Lazzarin in un drammatico tamponamento avvenuto nella galleria Fara, lungo la strada regionale 251 della Valcellina, tra Montereale Valcellina e Andreis, in provincia di Pordenone.

Un fine settimana drammatico che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sul pesante tributo pagato dai motociclisti sulle strade del Nordest.