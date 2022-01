VENETO – Peghin candidato sindaco per il Centrodestra a Padova

E’ stata ufficializzata stamani, e prenderà il via domenica prossima, la campagna elettorale di Francesco Peghin a candidato sindaco di Padova per il centrodestra.

Sfiderà il sindaco del centrosinistra, Sergio Giordani, che ha già confermato la propria ricandidatura.



Peghin, 57 anni, è a capo dell’azienda Blowtherm, specializzata in forni di verniciatura per autoveicoli, fondata dal padre nel 1956 e da lui gestita già in giovane età. E’ stato presidente di Confindustria Padova dal 2007 al 2011, quindi a capo del Parco Scientifico Tecnologico Galileo, della Fondazione Nord Est e del Museo della Medicina e della Salute. Si è inoltre impegnato nel mondo dello sport. (ANSA).