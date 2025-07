Veneto, ondata di maltempo: decine di interventi dei Vigili del Fuoco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il maltempo che ha colpito il Veneto ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco in diverse aree della regione. Nella parte settentrionale della provincia di Treviso sono stati effettuati 30 interventi, concentrati soprattutto sulla messa in sicurezza di rami, alberi e pali pericolanti. Oltre 20 operatori sono stati impegnati sul campo, con quattro squadre provenienti da vari distaccamenti locali, supportate da un’autoscala. Anche nel Veronese si sono registrati forti disagi: in appena 15 minuti un violento temporale accompagnato da raffiche di vento fino a 100 km/h ha provocato la caduta di numerosi alberi, anche di grandi dimensioni, causando danni ad almeno venti veicoli e rendendo necessaria la chiusura parziale o totale di diverse strade. Le zone più colpite hanno visto l’intervento della polizia locale, della protezione civile e dei volontari, con disagi alla circolazione soprattutto lungo la tangenziale nord e le arterie in direzione Verona Est. Fortunatamente, non si registrano feriti. Nel Vicentino, tre ondate di maltempo in 36 ore hanno causato blackout, alberi sradicati, danni a strutture e interruzioni stradali. Le raffiche di vento, fino a 90 km/h, sono state registrate in varie località tra cui Sant’Agostino, Ponte Guà, Campo Grosso e Recoaro Mille. A Vicenza sono stati chiusi tutti i parchi pubblici per la caduta di alberi e rami; un albero ha tranciato i cavi della pubblica illuminazione in strada della Commenda. Nell’Alto Vicentino, gravi danni a Schio, Isola, Malo, Thiene, Monte di Malo e Marano, dove numerose strade sono state ostruite da alberi crollati e contrade rimaste senza corrente. A Bassano del Grappa un platano è crollato a pochi metri dalle mura, mentre a Mussolente un albero ha bloccato la Sp 75. A Brogliano il vento ha scoperchiato un deposito agricolo e abbattuto alberi nella frazione di Quargnenta. A Chiampo e Nogarole vari alberi sono caduti bloccando collegamenti e provocando blackout. Arzignano ha visto interventi per alberi caduti nelle vie Colombo, San Matteo, Capitello e nella frazione di Tezze. A Montecchio e Creazzo, il fortunale ha causato il crollo di alberi anche di grandi dimensioni e interruzioni della viabilità. A Torri di Quartesolo si segnalano danni minori, con un albero ceduto su una recinzione danneggiando un cavo Telecom.