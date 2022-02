VENETO – Nel weekend chiuso tratto di A4 per demolizione di un cavalcavia

L’informazione è stata diramata dalla Società Autostrada Brescia-Padova

Nell’ambito delle lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, è stata programmata la demolizione del cavalcavia autostradale n° 248 al Km 253+825.

A tal fine si rende necessaria la chiusura del tratto autostradale compreso tra i caselli di Sirmione e Peschiera (dal km 251+713 al km 259+2763) dalle ore 21.00 di sabato 19 febbraio alle ore 6.00 di domenica 20 febbraio 2022. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Sirmione e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Peschiera.

Della chiusura è stata data preventiva informazione agli Enti competenti e la programmazione pianificata per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità.

A tal proposito si suggeriscono di seguito gli itinerari alternativi:

Direzione Milano : i viaggiatori verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Sirmione;

: i viaggiatori verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Sirmione; Direzione Venezia: i viaggiatori verranno fatti uscire al casello di Sirmione e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera.

AV/AC BRESCIA EST – VERONA: IL PROGETTO

I lavori, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), si inseriscono nel progetto per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Brescia Est – Verona che si sviluppa per circa 48 km, iniziando il percorso nel comune di Mazzano, in provincia di Brescia, sino a raggiungere il comune di Verona nel lato occidentale con i nuovi binari AV e la nuova interconnessione di Verona Merci. Il tracciato ferroviario attraversa 2 Regioni, 3 Province, 11 Comuni e si sviluppa per lo più in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, 30 km circa in parallelo all’autostrada A4 e 8 km circa in allineamento alla linea ferroviaria.