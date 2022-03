VENETO – Negozio a fuoco: arrestato l’ex proprietario

I carabinieri della Compagnia di Montebelluna, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Treviso, hanno arrestato un cittadino cinese di 40 anni ritenuto gravemente indiziato di aver provocato l’incendio di un negozio di proprietà di un connazionale e di avere pesantemente intimidito la coniuge di quest’ultimo, minacciandola di morte se non avesse ritirato le dichiarazioni rese ai carabinieri sulla vicenda.

L’episodio era accaduto nella serata del 30 gennaio in una sartoria di via Galilei a Montebelluna nel quartiere di Guarda. Sul posto i pompieri con i carabinieri di Montebelluna che hanno accertato la natura dolosa dell’incendio, vista la velocità di propagazione dello stesso, evidenziando diversi punti di innesco che avevano dato luogo a focolai e ipotizzando che, viste le caratteristiche del materiale combustibile coinvolto (tessuti appunto), erano state utilizzate nella circostanza delle sostanze acceleranti. E’ stata accertata anche la gravissima pericolosità dell’occorso, avvenuto in un immobile residenziale di tre piani con dieci appartamenti, che aveva costretto all’evacuazione dei residenti e rischiato di far esplodere una caldaia. Dagli elementi raccolti durante le indagini sin qui compiute è emerso come vi fossero rapporti molto tesi tra l’indagato, fino a tre anni prima proprietario dell’attività commerciale, e l’attuale titolare, al quale aveva più volte chiesto di riacquistare la licenza dell’esercizio, ottenendone sempre il rifiuto. Le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte dai militari dell’Arma hanno consentito di raccogliere gravi indizi a carico del cittadino cinese che è stato accompagnato presso il carcere di Treviso, a disposizione dell’autorità giudiziaria.