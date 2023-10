VENETO – Mose più efficiente per affrontare la stagione delle acque alte

Si è conclusa oggi la prima fase della manutenzione straordinaria del Mose alla barriera di Treporti con l’inserimento della seconda paratoia di riserva.

Le operazioni di manutenzione da parte di Fincantieri sono iniziate nel mese di luglio e riprenderanno la prossima primavera.

Il Mose è pronto dunque ad affrontare una nuova stagione di sollevamenti di salvaguardia a quota di 120 centimetri e non più a 130.

Rispetto agli anni precedenti entrerà in funzione la conca di Malamocco per il passaggio delle navi dirette al Porto di Venezia. Inoltre sarà operativa la prima delle due conche di Chioggia per il transito dei pescherecci, mentre la seconda sarà avviata a febbraio 2024.

Nei mesi che hanno preceduto la stagione autunnale i tecnici del Consorzio Venezia Nuova e la Capitaneria di porto hanno affinato le procedure che consentiranno alle imbarcazioni di raggiungere la laguna con le barriere del Mose alzate: a Malamocco è stato messo a punto un procedimento graduale che sarà implementato nel corso dei sollevamenti di salvaguardia consentendo inizialmente il transito alle navi di dimensioni più contenute per passare poi a quelle più grandi. Si tratta di un passo avanti verso la conclusione dei lavori alle bocche di porto prevista per il prossimo dicembre.