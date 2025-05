Veneto – Maxi scontro in autostrada: 4 auto coinvolte, 2 feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Incidente stradale questa mattina, venerdì 30 maggio, sull’autostrada A13 in direzione Bologna, all’altezza del chilometro 52 nel territorio comunale di Occhiobello (RO). Intorno alle 8.30, quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento, tra cui un’auto con carrello che trasportava oggetti in legno e che si è capovolta nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dalla centrale di Rovigo, che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e liberato la carreggiata. Due le persone ferite, fortunatamente in modo non grave, soccorse dal personale del Suem 118.

Presente anche la polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Il tratto autostradale ha subito rallentamenti, con code e disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.