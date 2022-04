VENETO – Lite tra due giovani: 25enne viene accoltellato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Un giovane di origini spagnole, residente a Villorba, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo essere stato accoltellato all’addome da un altro giovane al termine di una lite che ha avuto luogo sotto ad un condominio di viale Monfenera, a Treviso. L’episodio poco dopo le 22: tra urla e bidoni della spazzatura rovesciati, un passante ha assistito alla scena. Sul posto sono arrivati velocemente i carabinieri, la polizia e il Suem 118, che ha immediatamente portato il ragazzo in ospedale; il giovane comunque, a seguito della tac, è stato considerato fuori pericolo. Ancora ignote le cause precise del litigio tra i due giovani, ma sembra il coltello usato dall’aggressore sia già stato trovato, tanto che l’altro giovane, rintracciato presso la sua abitazione, è stato denunciato per porto abusivo di ama da taglio e lesioni aggravate.