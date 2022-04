VENETO – Giovane trovato morto dal papà a letto: oggi i funerali

Si terranno oggi a Padova i funerali del 27enne Matteo Lorenzato, trovato morto venerdì scorso dal padre. La notizia si è saputa solo in questi giorni. Il giovane è deceduto per un malore. Il padre lo ha trovato a letto ed ha subito chiamato i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimarlo con massaggio cardiaco da parte dei sanitari del Suem 118 non c’è stato nulla da fare. Matteo avrebbe compiuto 28 anni fra pochi giorni. I suoi organi verranno espiantati e donati