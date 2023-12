VENETO – Frode milionaria scoperta dalla procura di Padova e Guardia di Finanza di Venezia

“La Procura della Repubblica di Padova e la Guardia di Finanza di Venezia hanno debellato un’organizzazione estremamente ramificata che si dedicava a una serie di attività illecite, ivi compresa una maxi evasione di 20 milioni di euro, con associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, truffa ai danni dello Stato, riciclaggio. Mi congratulo con gli inquirenti per la capacità investigativa e per gli ordini di custodia cautelare che ne sono scaturiti. Un bel punto segnato a favore della legalità”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si complimenta con la Procura padovana e la Guardia di Finanza veneziana per una complessa operazione che ha portato a nove arresti e alla scoperta di una frode fiscale milionaria, oltre che ad altri reati.

“Reati gravi – aggiunge il Governatore – che si traducono anche in un grave danno alla collettività che contribuisce con onestà alla fiscalità generale. L’organizzazione sgominata – conclude Zaia – appare forte e spregiudicata. Motivo in più per esprimere gratitudine agli inquirenti tutti”.