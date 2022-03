VENETO – Fisioterapista sospeso dall’ordine continuava ad esercitare: denunciato

La guardia di finanza del 2° Nucleo operativo metropolitano di Venezia ha denunciato un uomo, un fisioterapista operante a Mestre, reo di aver esercitato la propria professione nonostante fosse stato sospeso dall’Ordine per inosservanza all’obbligo vaccinale. I suoi pazienti hanno confermato di aver ricevuto delle prestazioni sanitarie.

I controlli e i documenti contabili hanno permesso ai militari di trovare agende e documenti in cui emergono decine di visite effettuate dalla data di sospensione (ottobre 2021) in poi. Il fisioterapista lavorava parecchio, ricevendo anche quindici persone al giorno, ed è stato così denunciato per esercizio abusivo di professione. La pena può andare dai sei mesi ai 3 anni e potrà essere sanzionato dai 10 mila euro in su. Lo studio è stato sequestrato assieme a tutta la documentazione.