ULSS 8 Berica: “Nessun taglio al budget per i farmaci oncologici”

VICENZA, 22 GIUGNO 2026 – In merito alle informazioni diffuse negli ultimi giorni da alcuni organi di informazione, la Direzione dell’ULSS 8 Berica smentisce con forza la notizia di presunti tagli al budget per la spesa farmaceutica, in particolare per quanto riguarda i farmaci destinati alle più avanzate terapie per i pazienti oncologici ed ematologici.

A riprova di questo, per il 2026 l’ULSS 8 Berica prevede un incremento di 7,2 milioni di euro di budget per la spesa farmaceutica (125 milioni di euro contro i 117,8 dello scorso anno, +6,3%).

Per quanto riguarda nello specifico le terapie Car-T, nel 2025 in ULSS 8 Berica sono stati trattati 40 pazienti con questi farmaci, con una media di 10 pazienti per trimestre. Tale andamento è stato confermato anche nel primo trimestre dell’anno e per l’intero 2026 la CRITE della Regione Veneto ha già assegnato all’ULSS 8 Berica risorse per trattare almeno 42 pazienti, dunque pre-autorizzando un incremento dell’utilizzo delle Car-T.

«Come si può vedere non c’è nessuna volontà di tagliare i farmaci per i pazienti oncologici – sottolinea il Direttore Generale Peter Assembergs -, al contrario questa Azienda è pronta anche a incrementare il numero dei pazienti trattati, con pieno sostegno della Regione del Veneto. Quanto alla figura del dott. Rigo, che ringrazio per il prezioso contributo che ha continuato ad assicurare fin dal mio arrivo a Vicenza, come già ribadito in altre occasioni vi sono dei contratti in essere ed è ferma intenzione di questa Direzione rispettarli. L’incontro avvenuto venerdì è stato un momento di confronto interno alla Direzione Strategica, incontro al quale con grande senso di responsabilità il dott. Rigo non si è sottratto pur essendo formalmente a riposo per motivi di salute».