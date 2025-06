Veneto – Due ragazzi si tuffano nel Piave: muore un 21enne, salvo l’amico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

TREVISO – Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno lungo il Piave, tra Fagarè di San Biagio di Callalta e Ponte di Piave. Due giovani si erano tuffati nel fiume ma non sono più riemersi. A lanciare l’allarme è stata un’amica che era con loro: non vedendoli tornare a galla, ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un elicottero. Dopo ore di ricerche, uno dei due giovani è stato ritrovato vivo. Per l’altro, invece, non c’è stato nulla da fare: il corpo senza vita del 21enne, di origine ecuadoriana e residente in provincia di Pordenone, è stato recuperato dai sommozzatori.

Il ragazzo deceduto si trovava in zona per un momento di svago insieme agli amici. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità, ma non si esclude che la forte corrente del fiume abbia reso difficoltosa la risalita. L’area, in passato, è già stata teatro di simili tragedie.