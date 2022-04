VENETO – Cucina in fiamme: sul posto i vigili del fuoco

Alle 9:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Scapacchio Ovest a Saccolongo per l’incendio divampato all’interno della cucina di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Abano Terme con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno prontamente spento le fiamme che hanno interessato i pensili della cucina con distacco di qualche malta dai muri per il calore. Danni da fumo all’intero alloggio. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di evacuazione dei fumi e messa in sicurezza dell’appartamento sono terminate poco prima di mezzogiorno.