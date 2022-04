VENETO – Controlli alla guida di Pasquetta: raffica di sanzioni, tra ubriachi, droga e armi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Tanti automobilisti sono stati trovati ubriachi o in possesso di armi o droga nei giorni di Pasqua. Questo quanto emerso dai controlli dei carabinieri sulle strade della Marca.

Un 38enne kosovaro, lunedì, i militari di Vedelago hanno denunciato un 38enne kosovaro, domiciliato a Treviso, perché trovato in possesso di una mazza in alluminio di 80 centimetri. Martedì mattina invece, un polacco di 39 anni, residente a Roma, è stato denunciato per lo stesso motivo, solo che a bordo aveva una lama di 30 centimetri ed una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso.

Nella notte di lunedì, a Castelfranco Veneto, i militari hanno fermato un 34enne operaio, sorpreso in stato d’ebbrezza. Una 49enne di Casier, operaia, invece, è stata sorpresa per lo stesso motivo martedì pomeriggio, con tanto di sequestro del veicolo.

Infine, nella notte tra martedì e mercoledì, un 22enne kosovaro è stato trovato con 30 grammi di hashish e un bilancino di precisione nella macchina, venendo quindi denunciato.