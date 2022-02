VENETO – Concessioni degli impianti a fune: proposta legge di Finco per semplificare

“Semplificare, snellire, sburocratizzare: queste devono essere le parole d’ordine del post pandemia e della ripresa, concetti che hanno ispirato il Progetto di legge, di cui sono primo firmatario, che cambia alcune regole relative al rinnovo delle concessioni degli impianti a fune”.

Con queste parole, Nicola Finco, consigliere regionale dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta, informa di aver depositato “la Proposta di legge con la quale si intende modificare e integrare la Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, ‘Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve’”.

“Senza troppi giri di parole, la procedura di rinnovo di una concessione pubblica avente a oggetto un impianto a fune è particolarmente complessa – spiega il Vicepresidente del Consiglio regionale – Stante la delicatezza della materia trattata, non si intende proporre una ‘deregulation’, bensì una semplificazione, ossia prevedere che la concessione per un impianto a fune esistente possa essere rinnovata mediante la verifica dell’assenza di modifiche alla documentazione prevista dall’articolo 20 della Legge 21/2008, nel caso in cui non vi siano state varianti significative all’impianto. In sostanza, in assenza di modifiche sostanziali all’impianto, è possibile procedere al rinnovo aggiornando eventualmente i documenti obsoleti; in caso contrario, è necessario, com’è giusto che sia, produrre la documentazione inerente tali modifiche sostanziali. Niente di strano, quindi: se non ci sono modifiche all’impianto, non serve continuare a inondare gli uffici di carte di cui gli stessi sono già in possesso e a conoscenza. Allo stesso tempo, se invece lo stato dei fatti è stato modificato, allora sì è necessario esibire tutta la documentazione relativa a quelle modifiche”.

“Facilitare la vita alle realtà del nostro territorio non significa cancellare le regole – sottolinea Nicola Finco – Facilitare, anche nel caso del rinnovo delle concessioni degli impianti a fune, significa togliere vincoli inutili, evitare duplicati di documenti, significa in una parola ‘ripartire’, dare ai veneti e al Veneto nuove opportunità in un periodo particolarmente delicato della nostra storia”.