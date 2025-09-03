Il Sindaco Finco incontra il Comitato Astra

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In mattinata, ieri, il Sindaco Nicola Finco ha incontrato il presidente del Comitato Astra, Carlo Brunetti, accompagnato da una delegazione. Nel corso del confronto, il Comitato ha sottolineato la necessità di riattivare al più presto un tavolo di lavoro dedicato alla possibilità di acquisire il Teatro Astra – immobile attualmente di proprietà privata – e di valutarne un percorso di riqualificazione.

Il Sindaco ha accolto con favore la disponibilità manifestata dal Comitato, pur richiamando l’attenzione sulle criticità che un’operazione di questa natura inevitabilmente comporta.

“Ringrazio il presidente del Comitato – ha dichiarato il Sindaco Nicola Finco – per la sensibilità e l’impegno dimostrati su una tematica particolarmente sentita dalla comunità bassanese. Ad oggi, come è noto, il Teatro Astra non è nella disponibilità del Comune. Siamo tuttavia aperti a valutare tutte le proposte che possano avere un fondamento concreto e sostenibile, con l’obiettivo di recuperare lo spazio e restituirlo alla piena operatività. È evidente che non si tratta soltanto dell’eventuale acquisto dell’immobile: è indispensabile, e direi doveroso, individuare fin da subito le fonti di finanziamento e chiarire quale sarà il futuro soggetto gestore, in un’ottica di trasparenza e corretta amministrazione della cosa pubblica. Occorre quindi – conclude il Sindaco – un progetto chiaro, definito e sostenibile. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare affinché ciò avvenga”.