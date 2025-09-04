BASSANOCRONACA
4 Settembre 2025 - 9.33

Arresto a Bassano, il sindaco Finco: “Chiesto un tavolo con prefetto e questore”

REDAZIONE
Il Sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, interviene con una nota in merito all’arresto di un cittadino magrebino accusato di aver ferito un ventenne senegalese nella serata di martedì.

“Il lavoro dei Carabinieri si è dimostrato ancora una volta efficace e tempestivo – commenta il Sindaco di Bassano del Grappa. A seguito di questo episodio ho scritto al Prefetto e al Questore per chiedere l’attivazione urgente di un tavolo dedicato al monitoraggio di situazioni che rischiano di diventare sempre più frequenti. Come Comune stiamo lavorando con impegno per potenziare il Corpo di Polizia Locale in vista del rientro nel 2026, così da garantire maggiore efficienza e un controllo più capillare del territorio. Allo stesso tempo è necessario valutare tutti gli strumenti a nostra disposizione per prevenire, e se possibile evitare, episodi di questo tipo”.

