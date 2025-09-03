Migliaia di pellegrini lungo le strade verso il Monte Caina per celebrare la Madonna di Fatima
Un’autentica folla di fedeli ha animato, domenica scorsa, le strade che portano al Monte Caina e il grande prato di fronte alla statua della Madonna di Fatima, in occasione del pellegrinaggio giubilare promosso per celebrare i 25 anni dall’intronizzazione della scultura in bronzo, domenica. L’iniziativa ha visto il Comune di Bassano del Grappa impegnato al fianco del Comitato Giubileo Madonna di Fatima e del Gruppo Alpini di Campese.
Il Sindaco Nicola Finco ha guidato il corteo dei gonfaloni dei Comuni del comprensorio, presenti con i rispettivi primi cittadini, insieme a migliaia di pellegrini giunti con ogni mezzo. Il corteo è stato accompagnato dalla banda musicale “Teofilo Folengo” di Campese e ha preceduto l’incontro con il Vescovo di Vicenza, Mons. Giuliano Brugnotto, che ha benedetto la statua restaurata della Madonna, presieduto la Santa Messa e affidato alla Vergine la protezione di un territorio che, da un quarto di secolo, è posto sotto il suo sguardo dalla sommità del Monte.
La cerimonia si è conclusa con gli interventi del Presidente del Comitato Giubileo Madonna di Fatima, Gianpaolo Bizzotto, e del Sindaco Nicola Finco, che ha commentato con soddisfazione:
“Abbiamo vissuto un grande momento di condivisione che, nel segno della Madonna del Monte Caina, ha saputo unire un intero territorio. Una giornata resa ancora più preziosa dal sole e dalla partecipazione di migliaia di cittadini che hanno voluto celebrare con noi un evento che ricorderemo a lungo. A nome della Città di Bassano desidero ringraziare il Comitato organizzatore, le autorità civili, religiose e militari presenti, e tutti i volontari che con il loro impegno hanno contribuito a rendere questa giornata indimenticabile. Mi auguro che possa rappresentare anche un passaggio di testimone alle nuove generazioni, perché continuino a custodire e tramandare la presenza della Madonna di Fatima sul Monte Caina.”