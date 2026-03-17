La Polizia di Stato salva la vita a un automobilista colpito da un malore

Alle ore 11 circa di stamattina, il Capo Squadra e un operatore del Reparto Mobile di Senigallia, mentre rientravano dal servizio prestato in occasione delle Paralimpiadi di Cortina, si sono resi protagonisti di un intervento provvidenziale che ha consentito di salvare la vita a un uomo colto da improvviso malore.

Mentre i Poliziotti erano a Rosà, vicino a Bassano del Grappa, dopo aver sbagliato l’uscita dell’autostrada, hanno visto una una Ford Fiesta incidentata contro un palo a margine della carreggiata. Il veicolo, proveniente dalla corsia opposta, aveva evidenti segni di impatto, con airbag esploso.

Avvicinatisi per prestare soccorso, gli Operanti hanno trovato il conducente, successivamente identificato come un operaio rumeno di 50 anni, versava in condizioni critiche, presumibilmente a seguito di un malore.

Allertati immediatamente i soccorsi tramite il numero unico di emergenza 118, l’operatore del Reparto Mobile ha iniziato senza esitazione le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguendole con determinazione fino all’arrivo del personale sanitario, giunto sul posto circa venti minuti più tardi.

Grazie alla prontezza, alla preparazione e al sangue freddo dimostrati, l’uomo è stato mantenuto in vita fino all’intervento dei sanitari, risultando determinante per il suo salvataggio.

L’episodio evidenzia, ancora una volta, l’alto senso del dovere e la professionalità degli appartenenti alla Polizia di Stato, anche al di fuori delle ordinarie attività di servizio.