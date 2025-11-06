Prorogata fino al 30 novembre la mostra “Sogno e magia” al Museo Civico

La mostra “Sogno e magia. L’universo del fantastico nelle incisioni della Collezione Remondini”, a cura di Riccardo Toffanin, visitabile al piano nobile del Museo Civico di Bassano del Grappa, sarà eccezionalmente prorogata fino al 30 novembre 2025.

La mostra esplora il curioso interesse per il magico, l’onirico e il fantastico che si diffuse capillarmente in Europa grazie alla stampa a partire dal XVI secolo; un mondo abitato da streghe, folletti, alchimisti e creature marine nato dalle tradizioni popolari e dall’immaginazione dei più grandi maestri dell’arte incisoria: da Martin Schongauer ad Albrecht Dürer, da Agostino Veneziano a Giorgio Ghisi, da Jacques Callot a Giambattista Tiepolo.

La selezione di opere, che spazia lungo tre secoli, include capolavori nascosti delle collezioni del Museo Civico di Bassano del Grappa solitamente non esposti e accompagna il pubblico a scoprire un mondo a confine tra visibile e invisibile.

Inoltre, la sezione “Storia della città”, al piano terra del Museo Civico di Bassano del Grappa, sarà completamente interdetta ai visitatori nella sola giornata di lunedì 10 novembre e parzialmente chiusa fino al 15 dicembre 2025, per dei lavori di manutenzione straordinaria.