Veneto: camion si rovescia nella notte, autostrada Venezia Trieste chiusa (foto)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Poco prima delle 4 di giovedì mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A4 tra Latisana e lo svincolo di Portogruaro, in direzione Venezia, a causa di un autoarticolato rovesciatosi dopo che il conducente aveva perso il controllo del mezzo. L’autista è rimasto ferito e trasferito all’ospedale di Portogruaro.

I pompieri, arrivati da Udine, Latisana e proprio Portogruaro con un’autogrù, hanno messo in sicurezza il camion, adagiato su un new jersey che delimita la carreggiata, e hanno estratto, con qualche difficoltà, l’autista rimasto incastrato. L’uomo è stato preso in cura dal personale del Suem.

Durante le operazioni di soccorso, l’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni, anche per recuperare la carne caduta dal camion frigo dispersasi nell’altro senso di marcia. Sul posto anche la polstrada. Le operazioni sono terminate dopo circa un’ora e mezza, mentre il mezzo sta ancora venendo rimosso.