VENETO – Camion perde resina: in corso bonifica

Dalle 15.20, i vigili del fuoco stanno operando al km 367 + 300 in autostrada A4 nelle vicinanze del casello di Padova Est in direzione Venezia per la perdita di una resina bicomponente da una cisterna di 1 metro cubo posta su un camion. I pompieri intervenuti da Padova con un’autopompa e un’autobotte e da Mestre con il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), hanno operato nella prima fase per contenere la perdita, mentre ora e in corso la bonifica. Sul posto il personale ausiliare di autostrada e la polstrada. Nessun problema al traffico.