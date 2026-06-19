Esercitazione di protezione civile nella Galleria Madonna dei Berici in Autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova

Domani sabato 20 giugno, a partire dalle ore 21:00 e fino alle ore 03:00 circa di domenica 21 giugno 2026, si svolgerà un’esercitazione di protezione civile all’interno della Galleria Madonna dei Berici, lungo l’Autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova, con conseguente chiusura del tratto autostradale tra il casello di Vicenza Ovest e il casello di Vicenza Est, dal km 327+000 al km 334+662 in entrambe le direzioni (sia per Venezia che per Milano).

L’attività esercitativa, promossa dalla Società A4 Autostrada BS-PD Spa e coordinata dalla Prefettura di Vicenza, prevede la simulazione di un incidente stradale con conseguente incendio all’interno della Galleria Madonna dei Berici.

L’esercitazione organizzata “su scala reale” prevede la partecipazione con mezzi e personale di tutti gli enti territoriali competenti, tra cui Vigili del Fuoco, Polizia Stradale Compartimento del Veneto e Sezione di Vicenza, Arma dei Carabinieri, Polizia Locale di Vicenza e dell’Unione Comuni Terre del Retrone, Centrale Operativa Provinciale SUEM 118, Società Autostrada BS-PD Spa, Protezione Civile Provinciale.

L’esercitazione è finalizzata a “testare” la corretta applicazione del Piano di Gestione delle Emergenze di Società A4 BS-PD Spa ovvero le procedure previste in caso di incidente rilevante in galleria in conformità del decreto legislativo 264/2006 recante “Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea” nonché a testare i flussi di comunicazione e di intervento sia interni alla Società A4 Autostrada BS-PD Spa sia tra gli Enti preposti al soccorso.

Si invitano gli organi di informazione a dare massima diffusione al presente comunicato, affinché gli utenti dell’Autostrada A4 BS-PD possano prestare la massima attenzione alla segnaletica e pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle possibili ripercussioni sul traffico nella serata/notte del 20 giugno 2026.