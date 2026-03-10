ATTUALITA'
10 Marzo 2026 - 10.47

Riaperto nella notte il tratto di A4 chiuso ieri per il tamponamento tra due cisterne

REDAZIONE
E’ stato riaperto nella notte, alle 3,10, il tratto dell’autostrada A4 tra Meolo/Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste rimasto a causa del grave incidente tra due autocisterne avvenuto ieri e nel quale è rimasta ferita una persona.
A conclusione delle operazioni di travaso del fenolo, che ha consentito di mettere in sicurezza l’intera area, si è proceduto alla rimozione del mezzo pesante incidentato grazie all’utilizzo di una gru e quindi successivamente alla ripavimentazione del luogo dove è avvenuto il sinistro.
Sono state decine le persone impiegate per tutto il giorno e per tutta la notte, una task force costituita da personale di Autostrade Alto Adriatico, vigili del fuoco, polizia stradale, 118 e mezzi di soccorso meccanico che dopo un primo lungo e approfondito sopralluogo hanno concordato passo dopo passo ogni decisione al fine di fluidificare al meglio i transiti e gestire così la viabilità autostradale cercando di creare sempre le condizioni di sicurezza per gli utenti in transito. ANSA VENETO

