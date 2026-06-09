Veneto – Calci al medico durante la visita: straniero semina caos in pronto soccorso, colpiti anche infermiera e operatori

Chioggia (Venezia), 9 giugno 2026 – Momenti di forte tensione questa mattina al Pronto soccorso di Chioggia, dove un medico è stato aggredito durante una visita e altri operatori sanitari sono rimasti coinvolti nella violenta colluttazione.

Un uomo di circa 45 anni, straniero ma residente a Chioggia, ha reagito con violenza mentre era in ambulatorio per essere visitato, colpendo il medico con calci. La situazione è rapidamente degenerata e ha richiesto l’intervento del personale del Suem 118, che è stato a sua volta aggredito nel tentativo di contenere l’uomo.

Nel corso dei concitati momenti, anche la donna che accompagnava il paziente avrebbe partecipato all’aggressione, colpendo un’infermiera presente in reparto. Solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha permesso di fermare la violenza e ristabilire la sicurezza all’interno del pronto soccorso.

Secondo quanto riferito dall’Ulss 3 Serenissima, il personale sanitario è intervenuto in più fasi per gestire la situazione, poi conclusa con l’intervento delle autorità.

Sull’episodio è arrivata la condanna del direttore generale dell’Ulss 3, che ha definito inaccettabile quanto accaduto e ha espresso solidarietà ai professionisti coinvolti, ringraziando anche le forze dell’ordine per la rapidità dell’intervento.

Duro anche il commento della Fp Cgil Venezia, che parla di un fenomeno ormai ricorrente nei presidi sanitari e in altri servizi pubblici, sottolineando come le aggressioni al personale non rappresentino più casi isolati ma una criticità strutturale che incide sulla sicurezza sul lavoro.