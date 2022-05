VENETO – Azienda assaltata di notte: via i computer

Blitz dei ladri la scorsa notte intorno alle 3 a Mogliano Veneto. Presa di mira l’azienda di commercio all’ingrosso di materiale informativo Bravi in via Tintoretto. Hanno agito servendosi di un’auto e di un furgone e, dopo aver prelevato computer portatili sono fuggiti ponendo come ostacolo altri due veicoli risultati rubati.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Treviso. E’ la seconda volta che la Bravi è presa di mira. La prima volta nel maggio scorso. Il blitz presenta similitudini con l’assalto al gruppo Sme di Cessalto lo scorso dicembre.