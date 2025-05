Veneto – Auto con cinque ragazzi fuori strada e contro un palo: gravissimo 19enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Drammatico incidente stradale ieri sera, sabato 25 maggio, attorno alle 21 in via Ca’ Bianca, nel territorio comunale di Cartura. Una Volkswagen Polo con a bordo cinque ragazzi tra i 16 e i 20 anni è finita fuori strada, centrando prima un palo dell’alta tensione e poi un lampione dell’illuminazione pubblica.

Alla guida dell’auto c’era un ventenne di Pernumia. In prossimità di una curva, mentre procedeva in direzione della frazione di Gorgo, avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa della velocità elevata. L’impatto è stato violentissimo.

Ad avere la peggio è stato N.B., 19 anni, residente a Cartura, sbalzato fuori dall’abitacolo e ritrovato a diversi metri di distanza dall’auto. Gli altri quattro giovani sono rimasti incastrati tra le lamiere del veicolo e sono stati liberati dai vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme ai sanitari del Suem 118.

Tre dei feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Padova. Solo per il 19enne le condizioni sono apparse da subito gravissime: attualmente si trova ricoverato in Terapia Intensiva, in pericolo di vita. I medici si sono riservati la prognosi e i prossimi giorni saranno determinanti.

L’auto è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura della Repubblica, in attesa di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il conducente è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito.

La strada è rimasta chiusa per circa due ore, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.