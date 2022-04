VENETO – Anziano si perde nella notte: trovato seduto a bordo strada dopo ore di ricerche

È stato rinvenuto nel cuore della notte, dai vigili del fuoco seduto a bordo strada della statale Alemagna nel comune di Santa Giustina, l’anziano 88enne di Treviso, che non riusciva più a capire dove si trovava. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte di martedì, quando l’uomo al telefono con il figlio riferiva di non capire dove si trovava, dopo essere uscito a fare un giro in auto. Mentre il figlio stava cercando di capire dove si trovava il padre la telefonata si è interrotta, senza più riuscire a prendere la linea. I vigili del fuoco subito allertati, si sono attivati e avuta una prima triangolazione del segnale telefonico, hanno iniziato le ricerche con una squadra di Belluno e una di Feltre nella zona tra Cesio Maggiore e Santa Giustina. Dopo circa due ore il ritrovamento dell’uomo che era seduto al bordo della SS 50. L’uomo in stato confusionale è stato assistito dei vigili del fuoco. L’anziano è stato preso in cura dal personale del SUEM e trasferito in ospedale per dei controlli.