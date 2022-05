Vandalismo su automobili a Vicenza: gomme forate a 18 mezzi parcheggiati

Nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 maggio 2022, a Vicenza, in via Sarpi (laterale di viale d’Alviano), i carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.RM, a seguito di una richiesta al 112, sono intervenuti per un sopralluogo di danneggiamento aggravato ad opera di ignoti. Nel corso della notte, infatti, erano stati forati gli pneumatici di diciotto automobili, in precedenza lasciate in sosta dai rispettivi proprietari nei parcheggi sulla strada. Tutti i fori praticati mediante l’utilizzo di un oggetto acuminato. Danni in corso di quantificazione, indagini in corso da parte dei carabinieri