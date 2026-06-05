Valdagno, otto giorni di calcio, solidarietà e ricordi: Cerealto si prepara a vivere il torneo che unisce un’intera comunità

VALDAGNO – Dal 6 al 13 giugno Cerealto tornerà a essere il cuore pulsante di una manifestazione che negli anni è diventata molto più di un semplice torneo di calcio. Organizzato da ASD “IlCalcioCheConta” insieme alla comunità di Cerealto e con il patrocinio del Comune di Valdagno, l’evento metterà al centro sport, inclusione, solidarietà e il ricordo di amici che non ci sono più ma che continuano idealmente a scendere in campo accanto alla loro comunità: Vittorio Albiero, Massimo Zordan e Simone Bortolotti.

Per otto giorni la frazione collinare ospiterà atleti, famiglie, volontari e appassionati, confermando una formula capace di trasformare il calcio in uno strumento di condivisione e sostegno concreto. Anche quest’anno il ricavato della manifestazione sarà devoluto a famiglie valdagnesi che fanno parte di AIRETT – Associazione Italiana Sindrome di Rett, Associazione Italiana Sindrome X Fragile e SPG47 – Il Mondo di Sofia.

“Questo è il nostro modo di intendere lo sport: trasformare una passione in un’opportunità per stare insieme, divertirci e aiutare chi ha bisogno – sottolineano gli organizzatori –. Questo è per noi il calcio che conta, quello che va oltre i risultati e mette al centro le persone, le relazioni e i valori. Un ringraziamento va alla squadra di 80 volontari che rendono possibile la manifestazione, ai tanti sponsor che ci sostengono e alla comunità di Cerealto di cui ci sentiamo parte”.

L’edizione 2026 prenderà il via il 6 e 7 giugno con il doppio torneo “Cerealto Next Gen” dedicato alla categoria Esordienti. Saranno undici le squadre partecipanti e circa 150 i ragazzi che si sfideranno sul campo nel corso delle due giornate, con la presenza di importanti realtà del calcio veneto come L.R. Vicenza, Calcio Padova e Hellas Verona.

La giornata di domenica 7 giugno avrà un significato particolarmente intenso grazie al “Cerealto Next Gen – Borto Cup”. Il trofeo è dedicato a Simone Bortolotti, amico recentemente scomparso all’età di 36 anni, e rappresenta un modo per ricordarlo attraverso il sorriso e l’entusiasmo dei più giovani. Sempre domenica, alle ore 16, è in programma l’esibizione di Valpolicella For Special, scuola calcio dedicata a bambini e ragazzi con disabilità. Un appuntamento che testimonierà ancora una volta come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di inclusione e di abbattimento delle barriere.

Dal 9 al 12 giugno spazio invece alla settima edizione del Memorial Vittorio Albiero, torneo riservato alle squadre senior che vedrà sei formazioni contendersi il titolo.

La settimana si concluderà sabato 13 giugno con un doppio appuntamento. Al mattino debutterà “LaMarciaCheConta”, novità dell’edizione 2026: una camminata di 9 chilometri organizzata in collaborazione con ASD Facerunner per andare alla scoperta del territorio. Nel pomeriggio si tornerà invece sul terreno di gioco per la seconda edizione del “Massimo Zordan Tribute”, riservato alle formazioni Over 40.

Per tutta la durata della manifestazione non mancheranno musica, momenti di aggregazione e stand gastronomici. Per informazioni e aggiornamenti sul programma è possibile consultare i canali social di ASD IlCalcioCheConta.

Un’intera settimana in cui il calcio sarà il filo conduttore di qualcosa di più grande: amicizia, memoria, inclusione e solidarietà.