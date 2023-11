USA – Trovata morta la sorella di Trump

Maryanne Trump Barry, ex giudice federale e sorella maggiore di Donald J. Trump, che ha svolto il ruolo sia di protettrice che di critica nei confronti del fratello, è morta. Aveva 86 anni.

Maryanne Barry è morta nella sua casa nell’Upper East Side di Manhattan, sarebbe stata trovata lunedì mattina. Non è stata chiarita ancora la causa del decesso.

La signora Barry, vedova di John Barry, un avvocato veterano, è stata giudice federale nel New Jersey, una posizione che sarebbe stata ottenuta grazie l’avvocato Roy M. Cohn, stretto collaboratore di Trump. Si è ritirata dalla magistratura nel 2019, in un periodo in cui erano in corso indagini dopo un’inchiesta del New York Times sulle pratiche fiscali della famiglia. Trump sembrava dare ascolto alle parole di poche persone quanto a sua sorella, secondo fonti vicine all’ex presidente. Tuttavia, la loro relazione ha avuto una significativa frattura nell’ultimo anno della sua presidenza, quando la loro nipote Mary L. Trump, che stava promuovendo un memoriale sulla loro famiglia, ha diffuso registrazioni audio della zia che parlava criticamente del presidente.