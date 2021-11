US Army – La base di Longare viene ammodernata

A darne notizia è il sito della US Army (www.army.mil).

L’US Army Corps of Engineers, Europe District sta collaborando con la US Army Garrison Italy e la 207th Military Intelligence Brigade (Theater) per migliorare a Vicenza e nelle vicinanze della porzione di caserma Ederle della guarnigione come parte di circa 30 milioni di dollari di investimento, riparazione e modernizzazione, o SRM, programma.

I progetti sono principalmente finanziati da US Army Intelligence and Security Command, US Africa Command e US Army Southern European Task Force, Africa e hanno lo scopo di fornire strutture migliorate per il 207th MIB(T) mentre svolgono il loro lavoro a supporto delle missioni dell’esercito americano in Africa.

La maggior parte dei lavori di ammodernamento viene eseguita sull’impianto di Longare, con numerosi lavori di riparazione, ristrutturazione e miglioramento delle infrastrutture eseguiti su questa piccola installazione in collina dove opera il 207° MIB(T). Le squadre di costruzione stanno lavorando anche nella vicina Caserma Ederle con uno sforzo di circa 7,2 milioni di dollari per convertire le vecchie strutture delle baracche in spazi di lavoro moderni per il 207esimo personale MIB(T).

“I 207th MIB(T) e gli ingegneri INSCOM lavorano a stretto contatto con il personale USACE attraverso l’intero spettro di pianificazione, programmazione ed esecuzione di questi progetti”, ha detto il 207th MIB(T) Brigade Engineer Leo Hargreaves a proposito del lavoro a Longare. “Questo programma di modernizzazione migliorerà in modo significativo le strutture mission-critical che forniranno alla forza lavoro un ambiente di lavoro migliore e più efficiente. Lavorare in strutture più belle sicuramente aumenta anche il morale della forza lavoro”.

I progetti in corso e futuri a Longare sono ristrutturazioni e riparazioni di strutture esistenti, molte delle quali hanno decenni e risalgono ai primi giorni della Guerra Fredda. L’obiettivo dei progetti è quello di consentire al 207° MIB(T), attivato nel 2016 nel suo ruolo attuale in Italia, di trasferire il proprio personale in strutture moderne che rispondono ai più recenti standard di sicurezza e dispongono di nuovi e moderni spazi di lavoro. Ciò consentirà anche di collocare più operazioni nelle vicinanze, portando a Longare un numero maggiore di soldati che attualmente operano fuori dalle installazioni vicine.

“Stiamo gestendo la modernizzazione e il ripristino delle strutture per la 207a Brigata di intelligence militare, il che è importante perché stiamo adeguando le strutture esistenti ai più recenti requisiti di sicurezza e ripristinando lo spazio amministrativo”, ha affermato Tom Schmit, ingegnere residente del distretto europeo, che guida l’Ufficio Residenti del Distretto Mediterraneo con sede nella vicina Caserma Ederle. “Il Corpo degli Ingegneri è orgoglioso di collaborare con il 207th e l’INSCOM per fornire progetti chiave per la loro missione critica in Italia.”

Il progetto più recente e più visibile per la base è stato il recente completamento delle migliorie su via Martinelli, la strada di accesso all’impianto di Longare. Questo investimento di 1,5 milioni di dollari finanziato dall’INSCOM includeva l’ampliamento della strada, la costruzione di un nuovo marciapiede e il miglioramento dell’illuminazione, dei servizi e del drenaggio. Questo progetto off-post ha richiesto uno stretto coordinamento e partenariato con la comunità locale. Il Comune di Longare ha inoltre finanziato e aggiudicato un progetto parallelo per la realizzazione di un parcheggio adiacente alla strada migliorata durante i lavori in corso.

La strada collega all’impianto il più trafficato asse stradale della Riviera Berica. I miglioramenti sono destinati a beneficiare sia la Comunità Militare di Vicenza che la comunità italiana di Longare riducendo la congestione derivante dall’installazione.

“Anche se siamo ovviamente felici di offrire un modo più snello per i soldati di entrare e uscire dall’installazione qui, siamo anche davvero entusiasti di ridurre lo stress sulla carreggiata più grande qui dove questa nuova strada migliorata si collega a Viale Riviera Berica”, ha dichiarato il comandante del distretto europeo, il colonnello Pat Dagon, durante il discorso durante la cerimonia del taglio del nastro che celebra il completamento del progetto di Via Martinelli il 4 ottobre 2021.

La carreggiata migliorata ha anche lo scopo di aumentare la sicurezza e ridurre gli incidenti, ha affermato Dagon.

Le squadre di costruzione stanno attualmente lavorando su oltre 13 milioni di dollari di altri progetti sull’installazione, inclusa la demolizione di infrastrutture obsolete; trasformazione di caserme in uffici; riparazione di edifici per la manutenzione e il deposito di veicoli obsoleti, parcheggi e strade; e portare i sistemi di utilità esistenti agli attuali standard di codice. Questo lavoro dovrebbe essere svolto nei prossimi due anni.

C’è anche un progetto di circa più di $ 5 milioni pianificato per costruire un cavalletto per veicoli militari nei prossimi anni.