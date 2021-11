Un Natale da donare: la raccolta fondi Despar

Comincerà il prossimo 29 novembre e durerà fino al 19 dicembre 2021 l’ormai tradizionale raccolta fondi ideata e promossa da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Questa iniziativa permetterà quest’anno di raccogliere risorse da destinare ai progetti sociali dell’Associazione Fenice di Portogruaro in provincia di Venezia, una delle realtà più attive sul territorio regionale nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e del peso, che da anni si impegna concretamente attraverso progetti di sensibilizzazione, formazione, studio e creando gruppi di auto-mutuo aiuto per supportare le persone che soffrono di questa problematica e le loro famiglie.

In tutti i punti vendita diretti del Veneto a marchio Despar, Eurospar e Interspar, e negli affiliati che aderiscono, sarà possibile per i clienti scegliere di arrotondare lo scontrino della propria spesa, donando così direttamente in cassa l’importo desiderato.

Con il totale devoluto e raccolto attraverso l’iniziativa “Un Natale da donare alla comunità“, sarà possibile supportare le diverse attività che l’Associazione Fenice porta avanti ogni giorno sul territorio per sostenere e aiutare le persone che soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare. Il ricavato, inoltre, permetterà di sostenere lo sviluppo di ulteriori importanti progetti di sensibilizzazione su questa patologia e sulle problematiche ad essa connesse.

“Sostenere questa realtà è per noi un grande orgoglio. – ha dichiarato Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service per il Veneto – I disturbi connessi all’alimentazione sono da anni una problematica in aumento soprattutto fra le adolescenti; ed è per questo che abbiamo deciso di abbracciare l’importante missione di sensibilizzazione, prevenzione e aiuto dell’Associazione Fenice.

Come Despar scegliamo di impegnarci ogni giorno a diffondere uno stile di vita sano e consapevole attraverso numerosi progetti di prevenzione primaria, iniziative e corsi, dando vita a punti vendita capaci di andare oltre il loro semplice scopo commerciale, diventando luoghi di incontro, vicinanza e solidarietà per la comunità.

Oggi rinnoviamo quindi questo nostro impegno scegliendo di rivolgere lo sguardo anche a chi è colpito dai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, aggiungendo quindi un altro importante tassello al nostro percorso di promozione della salute e del benessere.”

“Essere parte di questo progetto di Despar ci rende molto felici. – ha affermato Stefano Bertomoro, Presidente dell’Associazione Fenice – E’ un modo concreto per fare conoscere ancora di più la nostra realtà e la nostra mission: aiutare le famiglie colpite dalla malattia dei figli coinvolti nei DCA, sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare, e attivare, sviluppare e mantenere le concrete azioni di prevenzione in ogni ambito pubblico e riabilitazione a favore di persone che soffrono di questa problematica.

Attività come questa ci aiutano a diffonderne la conoscenza.

E’ un duplice vantaggio: da parte nostra il sostegno dei clienti Despar è fondamentale, e allo stesso tempo contribuiamo a creare consapevolezza nelle migliaia di persone che ogni giorno passano per i punti vendita”

“Per Aspiag Service e per il marchio dell’abete – ha commentato Mauro Muraro, Direttore Marketing di Aspiag Service – si tratta di una scelta di vicinanza concreta di Despar a tutte le lodevoli iniziative di solidarietà e sensibilizzazione che l’associazionismo e il volontariato in Veneto svolgono da anni. Adottiamo da molto tempo e con successo diversi progetti di charity che, grazie alla sensibilità dei nostri clienti, ci permettono ogni anno di raccogliere fondi da destinare al mondo della salute, del sociale e del no profit. Continuiamo oggi a rafforzare il nostro impegno come attori sociali in Veneto, per poter favorire al meglio i progetti e gli interventi che sanno garantire particolare attenzione alle fasce più deboli, alle persone in difficoltà, a chi soffre di patologie complesse e ai loro famigliari”.

“Un Natale da donare alla comunità” è un’iniziativa sociale attiva in tutte le regioni in cui Aspiag Service è presente: oltre all’Associazione Fenice, sono stati scelti come destinatari dei fondi raccolti: l’associazione San Vincenzo in Trentino, l’associazione Südtiroler Vinzenzgemainschaft in Alto Adige, l’ospedale Burlo Garofolo di Trieste in Friuli Venezia Giulia e l’associazione di volontariato Andromeda in Emilia Romagna.