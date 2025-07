Supermercati – Siete anche voi vittime dello ‘spaving’?

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Acquista tre prodotti e il quarto è gratis. Oppure prendi uno e il secondo lo paghi con il 50% di sconto. Questi tipi di promozioni sono molto comuni nei supermercati. Quando invece facciamo acquisti online, capita spesso di riempire il carrello fino a raggiungere la soglia per la spedizione gratuita. Questa strategia è chiamata “spaving”, un termine che unisce le parole inglesi “save” (risparmiare) e “spend” (spendere). Tradotto letteralmente: risparmia e spendi. Ecco come funziona.

Le offerte più evidenti e allettanti, spesso in cima agli scaffali, ci portano a comprare prodotti che non avevamo in programma o ad acquistare quantità maggiori di quelle previste, solo per approfittare dello sconto. Si crea così l’impressione di un’occasione da non lasciarsi scappare.

Il risultato è che questa tecnica può spingere a un consumo eccessivo di prodotti che in realtà non servono sempre. Se da un lato questo è un vantaggio per i marchi, dall’altro può svuotare velocemente il portafoglio di chi pensa di aver fatto un affare. Come sottolinea il creatore di contenuti 401OK su TikTok: “Se un paio di jeans da 100 dollari viene scontato a 30 quando in realtà non ne avevi bisogno, non hai risparmiato 70 dollari, ma hai speso 30 inutilmente.” Lo stesso vale per alimenti, attrezzature, elettrodomestici o qualsiasi altro prodotto: si acquistano cose non indispensabili.

Inoltre, l’acquisto eccessivo porta spesso allo spreco alimentare. Secondo Sabri Ouidade, professore di marketing presso l’IAE Paris Sorbonne Business School, circa il 10% dello spreco alimentare deriva proprio dall’accumulo eccessivo di cibo durante i periodi promozionali. Si compra troppo, si fa scorta, e quando arriva la scadenza, molti consumatori gettano via il cibo con meno rimorso rispetto a quando lo acquistano a prezzo pieno.

Per evitare tutto ciò non esiste un trucco miracoloso: la cosa migliore è fare la spesa limitandosi a ciò che serve davvero. Questo significa stilare una lista precisa di prodotti necessari e attenersi a quella. Se serve il detersivo per piatti, va bene, ma non è necessario comprare anche l’ammorbidente in saldo se già ne hai in casa. Per gli acquisti online, è consigliabile non salvare i dati della carta di credito sui siti dei negozi, soprattutto se si tende a comprare impulsivamente. Un altro suggerimento utile è aspettare 48 ore prima di completare l’acquisto, per lasciar passare l’entusiasmo dei saldi. Spesso, dopo questa pausa di riflessione, ci si rende conto che magari non servono davvero quelle magliette basiche, visto che se ne hanno già tre nell’armadio.