Luoghi sicuri per le donne, 39 supermarket diventano punti viola

Trentanove supermercati di Coop Alleanza 3.0 diventano luoghi sicuri in cui le donne in difficoltà chiedono aiuto e entrano, in partnership con DonneXStrada, nella rete nazionale dei punti viola. Seicento addetti dei punti vendita sono stati formati da psicologhe e legali dell’associazione e sono ora in grado di dare assistenza a chi chiede aiuto informando sui servizi disponibili, a partire dal numero antiviolenza 1522 ma non solo. L’iniziativa, che per ora coinvolge supermercati di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia, è stata presentata oggi a Bologna ed è solo una di quelle messe in campo dalla cooperativa, che nel contratto integrativo prevede una aspettativa retribuita fino a tre anni per le donne vittime di violenza, 90 giorni di permesso retribuito aggiuntivo per percorsi di protezione e, in caso di bisogno, anche il trasferimento agevolato in un altro punto vendita.

In via sperimentale, grazie al protocollo d’intesa con la Fondazione Cecchettin, Coop Alleanza 3.0 insieme a Coop Reno è parte di un progetto pilota di educazione alle relazioni che coinvolge 150 dipendenti.

Inoltre da oggi, all’interno del progetto ‘Dire, fare, amare’ per la mobilitazione contro la violenza di genere è in vendita la borsa di stoffa ‘Una borsa, una vita’ che riporta un disegno di Giulia Cecchettin. ANSA VENETO