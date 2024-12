Alì consegna 10.768 euro a Gruppo Polis

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

10.768€ raccolti in sole tre settimane nei 118 supermercati Alì e Alìper per dire Stop alla violenza sulle donne. Oggi si traducono in un aiuto concreto per sostenere gli interventi formativi nelle scuole condotti da Gruppo Polis, ma anche le attività delle tre case rifugio per donne e minori vittime di violenza. Ancora una volta la solidarietà dei clienti Alì riesce a raggiungere un grande obiettivo sociale.

“Siamo felici di poter consegnare questo contributo importante, raccolto in pochi giorni grazie alla voglia di fare rete con la nostra comunità di riferimento per difendere insieme diritti inalienabili. A riceverlo è una realtà che sposa appieno la nostra mission, ovvero Migliorare ogni giorno la vita alle persone. Il mio ringraziamento più vivo va a tutti quei clienti che hanno deciso di correre insieme a noi questa maratona solidale sostenendo Gruppo Polis e i corsi di formazione e sensibilizzazione rivolti ai ragazzi delle scuole superiori.” Dichiara Matteo Canella, Direttore Affari Generali di Alì S.p.A.

“Siamo molto contenti di questo risultato, è sempre ottima la risposta dei clienti Alì che ci sostengono in occasione della Campagna; il ricavato andrà a sostenere le nostre 3 strutture di accoglienza per le donne vittime di violenza e i loro bambini, ma anche gli interventi di prevenzione nelle scuole; l’anno prossimo contiamo di raggiungere quasi 1000 ragazzi e ragazze con i nostri interventi, nella convinzione che la prevenzione sia lo strumento più efficace per fermare la violenza. Per chi volesse sostenere direttamente Gruppo Polis potrà farlo tramite una donazione al conto corrente dedicato: IT59L0898262980035070001283 – Causale: Donazione donne vittime di violenza.”Dichiara Alice Zorzan, Responsabile dell’Area di contrasto alla violenza di genere di Gruppo Polis.