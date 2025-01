Controllate in seguito ad una segnalazione di un cittadino: allontanate dalla città 2 donne

Verso le ore 17.45 di ieri, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura, sono intervenuti a Vicenza, in Contrà della Misericordia, dove un cittadino aveva segnalato la presenza di due donne sospette che stavano bussando a diverse abitazioni cercando di entrare.

Le donne sono state rintracciate dagli Agenti a poca distanza. Le stesse risultavano prive di documenti e quindi accompagnate in Questura per l’identificazione ed il foto-segnalamento, al cui esito si accertava che le stesse, entrambe cittadine italiane, erano originarie della provincia di Roma, ed avevano numerosi precedenti penali o di polizia per reati contro il patrimonio.

Nei loro confronti si procedeva inoltre alla notifica di atti giudiziari relativi a procedimenti penali pendenti in altre province.

Al termine delle attività, le due venivano allontanate dal Comune di Vicenza con Foglio di Via Obbligatorio per anni 4 e seguite fino alla stazione ferroviaria, dove gli Agenti si accertavano che le fossero salite su un treno previo acquisto di un biglietto con destinazione Roma.