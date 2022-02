Un biglietto per due alla mostra ‘La Fabbrica del Rinascimento’ per San Valentino

Mostra “La Fabbrica del Rinascimento”: a San Valentino iniziativa speciale Martedì 15 febbraio ingresso per due con un solo biglietto



A San Valentino è prevista un’iniziativa speciale per i visitatori della mostra “La Fabbrica del Rinascimento” in Basilica palladiana. Martedì 15 febbraio acquistando un solo biglietto si potrà entrare in due (lunedì 14, giorno di San Valentino, la mostra osserva la consueta chiusura settimanale).Il biglietto da 13 euro si potrà acquistare direttamente in mostra, aperta dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30).www.mostreinbasilica.it