Ucraina: lunedì Macron vola in Russia per mediare la crisi

Emmanuel Macron, presidente francese, lunedì sarà in Russia per incontrare Vladimir Putin, mentre martedì si sposterà a Kiev per trovarsi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’ha annunciato l’Eliseo, come riporta un’Ansa di stamattina.

Il leader francese sta lavorando in prima persona per cercare di fermare la crisi nell’Est Europa e, a seguito di una serie di contatti telefonici con i suoi omologhi russo e ucraino, oltre ad uno con Joe Biden, ha deciso di muoversi in prima persona verso la Russia. Telefonate intense, di circa un’ora ciascuna, nelle quali Macron sta cercando di creare un dialogo tra le parti.



Due i temi principali: il primo, capitalizzare sui recenti progressi del formato Normandia per giungere ad una soluzione duratura nel Donbass; il secondo, avviare la conversazione sulle condizioni dell’equilibrio strategico in Europa, che devono consentire di constatare una riduzione dei rischi sul terreno e garantire la sicurezza sul continente.