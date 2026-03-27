Guerra in Medio Oriente: Mosca fornisce droni all’Iran e lo Stretto di Hormuz resta chiuso

Durante il vertice del G7 a Vaux-de-Cernay, in Francia, le potenze europee hanno sollevato forti preoccupazioni nei confronti degli Stati Uniti e di Marco Rubio riguardo al sostegno russo all’Iran nella guerra in Medio Oriente. Secondo Reuters, il Regno Unito ha definito “profondi e preoccupanti” i legami tra Mosca e Teheran, accusando la Russia di aver fornito immagini satellitari e supporto tecnologico per aggiornare i droni iraniani, rendendoli simili a quelli utilizzati contro l’Ucraina.

La ministra degli Esteri britannica, Yvette Cooper, ha dichiarato ai giornalisti: “Abbiamo assistito al sostegno della Russia all’Iran nel conflitto mediorientale. Come Paesi del G7, dobbiamo discutere insieme di queste capacità condivise e dei rischi che comportano”.

Blocco dello Stretto di Hormuz

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno ufficialmente vietato il transito marittimo verso porti considerati alleati degli Stati Uniti e di Israele. Reuters riferisce che tre navi portacontainer di diversa nazionalità sono state respinte in seguito agli avvertimenti della marina iraniana. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha provocato un aumento immediato dei prezzi del petrolio e interruzioni nei traffici energetici globali.

Gli Emirati Arabi Uniti stanno formando una task force marittima multinazionale per garantire il passaggio delle navi, mentre l’India e il Vietnam hanno annunciato riduzioni fiscali sui carburanti per contenere gli effetti dell’impennata dei prezzi.

Attacchi a Teheran e danni al patrimonio culturale

Israele ha condotto attacchi “su vasta scala” contro infrastrutture a Teheran, colpendo siti di produzione missilistica e impianti di difesa aerea. Secondo quanto riportato dall’AFP, questi raid hanno interessato anche il Palazzo Golestan e altri edifici storici, causando danni significativi al patrimonio culturale iraniano. Ahmad Alavi, responsabile della commissione per il patrimonio culturale di Teheran, ha stimato che almeno 120 musei e siti storici hanno subito danni strutturali rilevanti.

Mediazione del Pakistan e colloqui indiretti

Il Pakistan emerge come mediatore chiave. Il primo ministro Shehbaz Sharif ha confermato la disponibilità del suo Paese a facilitare colloqui significativi tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca ha confermato contatti tra il capo dell’esercito pakistano, Asim Munir, e il presidente Donald Trump, anche se la data esatta e la sede degli incontri diretti non sono ancora state ufficializzate.

Arabia Saudita spinge per l’escalation

Fonti dell’intelligence saudita riferiscono che il principe ereditario Mohammed bin Salman ha esortato gli Stati Uniti a intensificare gli attacchi contro l’Iran. Riyadh valuta un possibile intervento diretto qualora i negoziati fallissero. Trump ha confermato il sostegno del principe ereditario, definendolo “un guerriero che combatte con noi”.

Aggiornamenti militari e logistica