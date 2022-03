Ucraina, agricoltura vicentina in allarme: bloccate le consegne di mais e frumento

Agricoltura vicentina in allarme per il blocco dell’export legato alla guerra in Ucraina. Le navi sono ferme a Odessa con carichi di mais per l’alimentazione degli animali, frumento, girasole e colza. Anche l’Ungheria ha chiuso i rubinetti, decidendo di sospendere le esportazioni di grano per garantire la propria autosufficienza alimentare. La Bulgaria sta seguendo la corrente, con la decisione di sospendere le esportazioni di grano per assicurare i rifornimenti interni e contenere la crescita dei prezzi.

“La situazione sta diventando molto critica – sottolinea Anna Trettenero, presidente di Confagricoltura Vicenza –.In questi giorni stanno arrivando ai nostri agricoltori le mail dai fornitori, dall’Ucraina e altri Paesi dell’Est, che avvertono di non poter più garantire la consegna della merce sia in quantità, sia nei tempi previsti dai contratti. L’Ucraina è caratterizzata da un terreno tra i più fertili al mondo, il cernosem, che è fonte produttiva di frumento tenero, girasole, colza e, in anni recenti, sempre maggiori quantitativi di mais, esportati in gran parte anche in Europa. Le coltivazioni di cereali invernali già seminate sono a rischio, perché potrebbero non essere concimate o raccolte. Se la situazione di guerra continuerà, saranno poi in dubbio tutte le semine primaverili, quindi girasole e mais”.

Le previsioni, che stanno già diventando realtà, peraltro in continuo e tragico mutamento, sono quindi di riduzione delle produzioni e degli approvvigionamenti. “Il tutto si ritorce già ora sulla disponibilità di quelle materie prime che integrano le produzioni italiane ed europee – puntualizza Trettenero -, con costi che incidono sulle nostre filiere collegate al latte e derivati, uova, carne e prosciutti. I nostri imprenditori agricoli sono già in difficoltà per gli elevati prezzi dell’energia elettrica, del gas e del gasolio. Analoghi aumenti sulle materie prime per le razioni alimentari degli allevamenti incideranno ulteriormente sulla stabilità del sistema. Il valore dei prodotti agricoli trasformati è destinato a salire. Questo è bene che iniziamo a tenerlo in conto”.